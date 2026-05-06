مدير عام بلدية عجمان: توحيد القوات المسلحة مناسبة وطنية تعزز القوة والريادة

عجمان في 6 مايو/ وام/ أكد سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة تمثل محطة وطنية مضيئة تجسد رؤية القيادة الحكيمة في ترسيخ دعائم الاتحاد وتعزيز مقومات القوة والسيادة.

وأوضح أن السادس من مايو من كل عام يخلّد هذه المناسبة الوطنية الغالية، التي نحتفي بها بكل فخر واعتزاز، لما شكّله القرار التاريخي من نقطة تحول محورية في مسيرة الدولة، أسهمت في بناء منظومة دفاعية متكاملة ترتكز على الكفاءة والجاهزية العالية.

وأعرب سعادته عن فخره باليوبيل الذهبي لذكرى التوحيد، مؤكداً أن القوات المسلحة تمثل عماد قوة الدولة ودرعها الحصين، وقاعدة راسخة للتقدم والازدهار، وحماية مكتسبات الوطن وصون منجزاته.

وأضاف أن القوات المسلحة تعد نموذجاً يُحتذى به عالمياً، بما تتميز به من انضباط واحترافية في أداء المهام الدفاعية، إلى جانب دورها الإنساني النبيل وإسهامها في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن هذه المناسبة تعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم في مختلف المجالات، ولا سيما الصناعات الدفاعية الوطنية التي تشهد تطوراً متسارعاً يعزز من تنافسية الدولة وريادتها.

وفي ختام كلمته، توجه سعادته بخالص التهاني إلى القيادة الرشيدة، مؤكدا العهد على مواصلة العمل بروح الاتحاد وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، مستلهمين من هذه الذكرى قيم الولاء والانتماء، وماضين بثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.