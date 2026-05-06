"العليا للتشريعات": توحيد القوات المسلحة محطة بارزة في تاريخ الوطن

دبي في 6 مايو / وام / أكد الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة تمثل محطة بارزة في تاريخ الوطن، وتجسد رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه القادة المؤسسين، طيب الله ثراهم، في بناء قوة موحدة تحمي حدود الوطن وتصون مكتسبات الاتحاد.

وقال إن هذه الخطوة شكلت الأساس المتين لمسيرة التقدم والنماء، ورسخت دعائم الأمن والاستقرار في الدولة، مشيراً إلى أن توحيد القوات المسلحة أسهم في تعزيز مكانة المؤسسة العسكرية الإماراتية كنموذج في المهنية والاحترافية.

وأضاف أن هذه المناسبة تكتسب هذا العام رمزية خاصة، إذ تصادف مرور خمسين عاماً على توحيد القوات المسلحة، التي سطرت خلال مسيرتها ملاحم من البطولة والبسالة في الذود عن حمى الوطن.

ونوّه إلى أن اللجنة العليا للتشريعات تعرب بهذه المناسبة الوطنية عن فخرها واعتزازها بما حققته القوات المسلحة من إنجازات على مدار خمسة عقود، مجدداً العهد على الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء للوطن، والوقوف صفاً واحداً خلف مؤسسته العسكرية، والإسهام في حماية مكتسباته وتعزيز مسيرته التنموية.