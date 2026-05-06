المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية: توحيد القوات المسلحة محطة تاريخية في مسيرة الاتحاد

دبي في 6 مايو/ وام/ أكد سعادة السفير الدكتور يوسف بن عيسى الصايري، رئيس مجلس أمناء المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة تمثل محطة تاريخية راسخة في مسيرة الاتحاد، وتجسيداً عملياً لرؤية الآباء المؤسسين في توحيد الصف وتعزيز قوة الدولة ومنعتها.

وقال إن قرار توحيد القوات المسلحة شكّل نقطة تحول إستراتيجية أسهمت في بناء قوة دفاعية موحدة قادرة على حماية مكتسبات الوطن وصون سيادته، مؤكداً أن هذه الخطوة كانت ولا تزال أحد أهم ركائز الاستقرار والتنمية التي تنعم بها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.

وأضاف أن هذه الذكرى تجدد في نفوس أبناء الوطن معاني الولاء والانتماء، وتبرز حجم التضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة البواسل، الذين يواصلون أداء واجبهم بكل شجاعة وإخلاص، واضعين أمن الوطن وسلامته فوق كل اعتبار.

ونوّه بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقوات المسلحة، وحرصها المستمر على تطوير قدراتها وتعزيز جاهزيتها وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها.

وفي ختام تصريحه، رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة دولة الإمارات وشعبها بهذه المناسبة الوطنية، سائلاً الله أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ الإمارات وقيادتها من كل سوء.