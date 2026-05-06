"أبوظبي للصادرات": الاستثمار في الصناعات الدفاعية يعزز قوة الدولة وتنافسيتها العالمية

أبوظبي في 6 مايو/ وام/ أكد خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة رسخت الأسس التي انطلقت منها دولة الإمارات لبناء منظومة دفاعية وطنية متقدمة، جعلت من الاستثمار في الصناعات الدفاعية ركيزة إستراتيجية لتعزيز قوة الدولة، في ظل ما تمثله هذه الصناعات من حاضنة رئيسية للبحث والتطوير والابتكار في الاستخدامات العسكرية والمدنية.

وأوضح المنصوري أن تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية لا يقتصر على تلبية جانب من احتياجات القوات المسلحة، بل يمتد ليعزز استقلالية القرار الوطني، ويدعم جهود تنويع الاقتصاد، ويرفد المجتمع الإماراتي بكفاءات وخبرات وطنية متخصصة، ما جعل الصناعات العسكرية ركيزة أساسية من ركائز الاعتماد الذاتي.

وأضاف أن ما حققته دولة الإمارات في هذا القطاع يعكس نهج التفكير الاستباقي القائم على التقنيات المتقدمة والتدريب البشري المتخصص وكفاءة إدارة العمليات، بما عزز الثقة الداخلية والاستقرار الاقتصادي، وأكد في الوقت ذاته التنافسية المتقدمة للصناعات الدفاعية الإماراتية في الأسواق العالمية.