"أبوظبي للتنمية": توحيد القوات المسلحة ركيزة لحماية المكتسبات وتعزيز التنمية

أبوظبي في 6 مايو/ وام/ أكد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة تمثل محطة وطنية راسخة تجسد عمق الرؤية الإستراتيجية للقيادة الحكيمة في بناء قوة عسكرية موحدة، أسهمت في ترسيخ قطاع دفاعي متطور يتمتع بأعلى مستويات الجاهزية ويواكب أحدث التقنيات الدفاعية، بما يعزز أمن الدولة واستقرارها ويحمي مكتسباتها.

وقال السويدي: " نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله"، وإلى قيادتنا الرشيدة، على دعمهم المستمر الذي جسّد نجاح النموذج الإماراتي في توظيف التكنولوجيا والجاهزية المؤسسية والتخطيط طويل المدى للحفاظ على الاستقرار"، مؤكداً أن مكانة الدول تُقاس بقدرتها على إدارة التحديات والحفاظ على توازنها.

وأضاف أن القوات المسلحة ستظل مصدر فخر واعتزاز ورمزاً للوحدة الوطنية، موجهاً تحية تقدير لمنتسبيها كافة، ومستذكراً بتقدير بالغ تضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين قدّموا أرواحهم فداءً لعزة الإمارات ورفعة شأنها، مؤكداً أن ما تحقق من أمن واستقرار هو ثمرة نهج إستراتيجي من الاستثمار البشري في كوادرنا العسكرية الوطنية التي تثبت أن التنمية المستدامة تبدأ من الإنسان.