"إسلامية دبي": توحيد القوات المسلحة محطة وطنية تجسد قوة الاتحاد

دبي في 6 مايو/ وام/ قال سعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إنه في الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة نقف إجلالاً أمام محطة وطنية مفصلية جسدت قوة الاتحاد ووحدة الصف، وأرست دعائم منظومة دفاعية متكاملة شكّلت على مدى عقود الدرع الحصين للوطن والحصن المنيع لأمنه واستقراره.

وأشار سعادته إلى أن التطورات والأحداث المتسارعة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة أثبتت جاهزية القوات المسلحة وكفاءتها العالية، حيث برهنت على قدرتها في التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة واحترافية، ما عزز مكانتها ضمن أفضل القوات على مستوى المنطقة والعالم، في انعكاس مباشر لرؤية الآباء المؤسسين ونهج القيادة الرشيدة في بناء قوة عسكرية متطورة ومتكاملة.

وأضاف أن ما نشهده اليوم من جاهزية وتميز هو ثمرة عقود من العمل المتواصل والاستثمار في الإنسان قبل المكان، حيث سطّر أبناء القوات المسلحة أروع صور العطاء والانتماء، وكانوا ولا يزالون العين الساهرة والسند الأمين لهذا الوطن، مؤكداً أنهم عنوان الفخر وركيزة الأمان، وبهم تستمر مسيرة الإنجاز ويتجدد عهد الولاء، لتبقى القوات المسلحة درع الوطن الحصين وضمانة استقراره نحو مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.