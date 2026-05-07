جمعية الإمارات للتبرع بالدم: القوات المسلحة سند ثابت لحماية الوطن وصون مكتسباته

أبوظبي في 6 مايو/ وام / أكدت جمعية الإمارات للتبرع بالدم أن ذكرى توحيد القوات المسلحة تمثل محطة وطنية خالدة في مسيرة دولة الإمارات، وتجسّد ملحمة الاتحاد الراسخة التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، لتصبح قواتنا المسلحة اليوم نموذجاً عالمياً في الكفاءة والجاهزية والانضباط، وسنداً ثابتاً لحماية الوطن وصون مكتسباته.

وأوضحت الجمعية في بيان لها بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة، أن السادس من مايو سيبقى رمزاً للوحدة والقوة والسيادة، ويعكس روح التلاحم بين القيادة والشعب، وما تحقق من إنجازات إستراتيجية وعسكرية متقدمة عززت مكانة دولة الإمارات إقليمياً ودولياً.

وأشادت الجمعية بالدور البطولي الذي يضطلع به منتسبو القوات المسلحة، وما يقدمونه من تضحيات عظيمة في ميادين الشرف والواجب، مؤكدين أنهم نموذج في الإخلاص والانتماء، وأن تضحيات الشهداء ستظل وسام فخر على صدر الوطن، ومصدر إلهام للأجيال القادمة.

ونوّهت الجمعية بالرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي أولت اهتماماً استثنائياً بتطوير القدرات الدفاعية، وتعزيز الجاهزية العسكرية، وتبني أحدث التقنيات والاستراتيجيات، بما يضمن الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها واستشراف تحديات المستقبل بكفاءة واقتدار.

ورفعت الجمعية بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة “حفظه الله”، وإلى إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، سائلين الله أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن يوفق قيادتها الرشيدة لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار.

وقال سعادة الدكتور علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتبرع بالدم إن الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة ليست مجرد مناسبة وطنية، بل هي عنوان لمسيرة عز وفخر تجسدت فيها معاني الولاء والانتماء والتضحية،حيث أثبتت قواتنا المسلحة، أنها الدرع الحصين للوطن، والسند المنيع في وجه كل التحديات ونستحضر في هذا اليوم بكل إجلال تضحيات شهدائنا الأبرار، الذين كتبوا بدمائهم الزكية أسمى معاني الفداء، ورسخوا قيم التضحية لأجل رفعة هذا الوطن الغالي.