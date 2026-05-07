لاعبو العين: الإصرار وروح الفريق وراء حسم لقب دوري أدنوك للمحترفين

الشارقة في 6 مايو/ وام / عبّر لاعبو العين عن سعادتهم الكبيرة بحسم لقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم رسمياً قبل جولتين من ختام المسابقة، بعد الفوز على الشارقة بنتيجة 5-0، في الجولة الـ24 التي أقيمت اليوم.

واحتفل اللاعبون مع جماهير الفريق التي حضرت بكثافة في مدرجات استاد الشارقة، وساندت الفريق طوال المباراة، قبل أن تمتد الاحتفالات خارج الملعب بمرافقة حافلة الفريق حتى مدينة العين.

وأكد سفيان رحيمي لاعب نادي العين، أن التتويج جاء بعد موسم صعب ومنافسة قوية، مشيداً بالدعم الكبير الذي حظي به الفريق طوال الموسم.

ووجّه رحيمي الشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مؤكداً أنه الداعم الأول للفريق، وأن دعمه المستمر منذ انضمامه إلى النادي كان عاملاً مهماً في تحقيق النجاحات.

وأشاد بدور الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين، إلى جانب إدارة النادي والجهازين الفني والطبي وكافة العاملين، مثمناً الجهود التي بُذلت طوال الموسم.

وأضاف أن الفوز باللقب لم يكن سهلاً في ظل طول الموسم وقوة المنافسة، مشيراً إلى أن اللاعبين أظهروا تركيزاً وروحاً عالية رغم الضغوط وتعدد المشاركات، ما أسهم في حسم البطولة.

وأعرب حسين رحيمي، لاعب العين، عن سعادته الكبيرة بتحقيق أول ألقابه مع العين، مؤكداً أن اختياره الانضمام إلى النادي كان القرار الصحيح في مسيرته الكروية.

وأوضح أن شقيقه سفيان رحيمي وعدداً من المقربين منه شجعوه على الانتقال إلى العين، مؤكدين له أنه سينضم إلى نادٍ يمتلك ثقافة البطولات، معرباً عن أمله في مواصلة حصد المزيد من الألقاب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد لابا كودجو مهاجم العين، أن التتويج بلقب الدوري جاء نتيجة عمل جماعي وجهد متواصل من مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين طوال الموسم.

وأشار إلى أن الفريق قدم موسماً استثنائياً من خلال المنافسة على جميع البطولات المحلية، مؤكداً أن الإصرار والعزيمة كانا من أبرز أسباب تحقيق اللقب.

كما قدم كودجو اعتذاره لجماهير النادي عن خسارة لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين، مشيراً إلى أن حسم الدوري قبل جولتين من النهاية يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل نهائي كأس رئيس الدولة المقرر يوم 22 مايو الحالي.