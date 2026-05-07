الأرجنتين تحقق في مصدر تفش فيروس "هانتا" القاتل

بوينس آيرس في 7 مايو /وام/ تحقق السلطات الصحية في الأرجنتين لتحديد ما إذا كانت البلاد مصدر تفش لفيروس "هانتا" القاتل الذي اجتاح سفينة سياحية عابرة للمحيط الأطلسي.

وتأتي حالة الطوارئ الصحية على متن السفينة الراسية في عرض البحر، بينما تشهد الأرجنتين ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس "هانتا"، وهو ما يعزوه العديد من باحثي الصحة العامة المحليين إلى التأثيرات المتسارعة مؤخرا لتغير المناخ.

وتصنف الأرجنتين، التي انطلقت منها الرحلة البحرية إلى القارة القطبية الجنوبية، بشكل مستمر من قبل منظمة الصحة العالمية على أنها الأعلى في معدل انتشار هذا المرض النادر المنقول عبر القوارض في أمريكا اللاتينية.

وأفادت وزارة الصحة الأرجنتينية يوم الثلاثاء بتسجيل 101 حالة إصابة بفيروس هانتا منذ يونيو 2025، وهو ما يقارب ضعف عدد الحالات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويصاب الإنسان عادة بالفيروس نتيجة التعرض لفضلات القوارض أو بولها أو لعابها.

