وزيرا خارجية البحرين والدنمارك يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

المنامة في 7 مايو /وام/ بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني مع نظيره الدنماركي لارس لوكيه راسموسن مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن بيان لوزارة الخارجية البحرينية ان الزياني بحث مع نظيره الدنماركي في اتصال هاتفي عواقب إغلاق إيران لمضيق هرمز على الملاحة البحرية والتجارة الدولية والجهود التي تبذل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واضافت الوزارة ان راسموسن أعرب عن تضامن بلاده مع مملكة البحرين جراء الاعتداءات الإيرانية وما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

-خلا-