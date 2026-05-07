رئيس الوزراء القطري يبحث مع نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية المصري تطورات المنطقة

الدوحة في7 مايو /وام/ بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي تطورات الأوضاع في المنطقة.

و بحسب وكالة الأنباء القطرية جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما الشيخ محمد بن عبدالرحمن من المسؤولين الأردني والمصري تم خلالهما استعراض علاقات التعاون مع بلديهما وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب المسؤول القطري عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال لمعالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.

