استراليا تخصص 7.2 مليار دولار إضافية لتعزيز أمن الطاقة

ملبورن في 7 مايو /وام/ تعتزم الحكومة الاسترالية تخصيص 10 مليارات دولار أسترالي إضافية (نحو 7.23 مليار دولار أميركي) لزيادة مخزونات الوقود وإنشاء احتياطيات طوارئ، وذلك لتعزيز أمن الطاقة في البلاد .

و أوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، أن الخطة تشمل توسيع المخزونات لتصل إلى نحو مليار لتر من الوقود، بما يضمن احتفاظ البلاد بما لا يقل عن 50 يومًا من الإمدادات داخل أراضيها، مقارنة بنحو 30 يومًا حاليًا تعتمد بشكل كبير على مخزونات تحتفظ بها شركات خاصة.

و أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل اعتماد أستراليا على استيراد نحو 80% من احتياجاتها من الوقود، إلى جانب تعرضها لنقص محلي في بعض المناطق منذ اندلاع التوترات في الشرق الأوسط.

وأكد أن الحزمة الجديدة، التي سيتم تضمينها في الموازنة الفيدرالية المرتقبة، تستهدف تعزيز أمن الطاقة والسيادة الوطنية في هذا القطاع الحيوي، قائلًا إن الخطة تهدف إلى ضمان قدرة الأستراليين على مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية بثقة أكبر.

و تتضمن الحزمة تخصيص 3.2 مليار دولار أسترالي لإنشاء احتياطي الوقود، مع التركيز على زيادة إمدادات وتخزين الديزل ووقود الطيران على المدى الطويل، خاصة في المناطق التي قد تواجه نقصًا في الإمدادات.

