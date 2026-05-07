427.88 مليار دولار احتياطيات كوريا من النقد الأجنبي

سيؤول في 7 مايو /وام/ ارتفعت احتياطيات جمهورية كوريا من النقد الأجنبي إلى 427.88 مليار دولار أمريكي بنهاية أبريل الماضي، بزيادة قدرها 4.22 مليارات دولار عن الشهر السابق، وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري.

و ذكر البنك المركزي أن هذا الرقم يمثل تحولا عن الانخفاض الذي سجل في مارس والبالغ 3.97 مليارات دولار، والذي كان أكبر انخفاض شهري خلال حوالي عام.

و أوضح البنك أنه على الرغم من تدابير استقرار السوق مثل مقايضات العملات الأجنبية مع هيئة المعاشات الوطنية، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في أبريل بسبب ارتفاع قيمة الأصول المقومة بالعملات الأجنبية بالدولار الأمريكي، فضلا عن ارتفاع عوائد الاستثمار.

