أرقام استثنائية تتوج العين باللقب 15 في دوري أدنوك للمحترفين





العين في 8 مايو/وام/ كشفت شركة نادي العين للاستثمار عن أرقام مميزة قادت الفريق الأول إلى التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة 15 بتاريخه، والسادسة منذ إعلان دخول الكرة الإماراتية عصر الاحتراف.

وأكدت أن التتويج باللقب يمهد الطريق للانتقال إلى المنافسة في البطولات الخارجية، لاسيما أنه أول ناد في الإمارات يحقق الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في 2003، ثم عاد ليحصده مجددا في 2024.

كما جسدت نتائئج العين في الموسم الحالي مؤشرات مهمة من التطور، والتفوق، وفق منظومة متكاملة، واستراتيجية نوعية، ليحصد الفريق لقب الدوري قبل مباراتيه في الجولتين 25 و26 أمام فريقي الظفرة ودبا.

وأحرز العين 53 هدفا في الموسم واستقبلت شباكه 18 هدفا، كما أن فوزه أمام الشارقة في الجولة ال 24 يعد ال 31 في الدوري منذ الموسم الماضي، بالإضافة إلى أنه لم يخسر في 24 مواجهة بالتفوق في 19 مباراة والتعادل في 5 مباريات.

وقال سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي عضو مجلس الشرف العيناوي رئيس مجلس إدارة شركة العين للاستثمار، إن ما تحقق من انتصارات وانجازات، يتوج دعم واهتمام قيادة النادي، وتكاتف الجميع للوصول إلى الانتصارات.

وأضاف أن العين أصبح أول فريق يصل إلى 24 مباراة متتالية دون خسارة في تاريخ دوري المحترفين لكرة القدم، إلى جانب امتلاكه أطول سلسلة من الانتصارات بدون هزيمة.

وأضاف الدرعي أن ما تحقق يمثل جسرا لعبور الفريق إلى المنافسات الخارجية التي يخطط لها ، ويسعى لها باستمرار، قياسا بما حققه في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، انطلاقا من 2003، وصولا إلى اللقب الثاني في 2024، موضحا أن الإنجاز اللافت في مسيرة الفريق تاريخيا مرتبط بوصوله إلى المركز الثاني في مونديال الأندية 2018.