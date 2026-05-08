"دبي القابضة" تختار 15 شركة ناشئة لبرنامج الاقتصاد الدائري

دبي في 8 مايو/ وام/ أعلنت “دبي القابضة”، اختيار 15 شركة ذات نمو سريع من بين أكثر من 1400 شركة من 93 دولة للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج “ابتكر من أجل الغد”، الهادف إلى دعم الابتكار في الاقتصاد الدائري وتعزيز الحلول المستدامة ضمن قطاعات أعمال المجموعة.

ويُنظم البرنامج بالشراكة مع حاضنة الأعمال “in5” التابعة لمجموعة تيكوم، وبالتعاون مع شركة “بولت”، ويستهدف تطوير حلول مبتكرة في مجالات الحد من فقدان وهدر الغذاء، وإعادة تدوير الموارد وتجديدها، والابتكار الرقمي للاستدامة.

وشهد البرنامج مشاركة شركات من دول عدة، بينها الإمارات والهند والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، حيث خضعت الطلبات لعملية تقييم شملت الأثر المتوقع للحلول المطروحة، ومستوى الابتكار، وقابلية التوسع، ومدى ملاءمتها لسوق دولة الإمارات.

وتتنافس الشركات المختارة على جوائز وتمويلات بقيمة إجمالية تبلغ 850 ألف درهم، فيما ستحصل الشركة الفائزة على فرصة لتنفيذ مشروع تجريبي ضمن منظومة “دبي القابضة”.

وشاركت الشركات المختارة في برنامج امتد 12 أسبوعاً خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، تضمن جلسات إرشاد وورش عمل متخصصة بإشراف خبراء وممثلين عن “دبي القابضة”، بهدف تطوير نماذج الأعمال وتسريع الوصول إلى الأسواق وربط الشركات بشبكات المستثمرين.

وضمت قائمة الشركات المختارة شركات ناشئة من الإمارات والنرويج والهند وإسبانيا وسويسرا والدنمارك وهولندا والمملكة المتحدة، تعمل في مجالات التكنولوجيا البيئية وإعادة التدوير والاستدامة والابتكار الرقمي.

وأكدت “دبي القابضة” أن البرنامج ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في دعم الاقتصاد الدائري وتحقيق مستهدفات استراتيجية الحياد المناخي 2050 و”مئوية الإمارات 2071”.

ومن المقرر أن يُختتم البرنامج في يونيو 2026، بتنظيم يوم للعروض النهائية، تستعرض خلاله أفضل خمس شركات حلولها أمام مستثمرين وشركاء وقادة قطاع.