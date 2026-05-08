الدولار يواصل الارتفاع أمام العملات الرئيسية

هونج كونج في 8 مايو / وام / ⁠سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا خلال جلسة التداول الآسيوية اليوم الجمعة مقابل معظم العملات الرئيسية، في حين حافظ الين الياباني على استقراره.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بشكل طفيف إلى 98.235، مواصلا مكاسبه لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى له في أكثر من شهرين، والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.

وتداول الجنيه الإسترليني عند 1.3555 دولار، متجها نحو أول خسارة أسبوعية منذ مارس، فيما استقر اليورو عند 1.1727 دولار، متجها لإنهاء الأسبوع على ارتفاع طفيف.

كما سجل الدولار الأسترالي 0.72059 دولار، وتداول الدولار النيوزيلندي عند 0.59365 دولار، مع توقعات بتحقيق مكاسب أسبوعية لكليهما، بينما استقر الين الياباني عند 156.995 في التعاملات الآسيوية المبكرة.

- خلا -