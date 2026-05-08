"صحة أبوظبي" و"أورا" تطلقان برنامجاً بحثياً للكشف المبكر عن المخاطر الصحية

أبوظبي في 8 مايو/ وام/ أطلقت دائرة الصحة – أبوظبي، برنامجاً بحثياً مشتركاً مع "أورا" الشركة العالمية المتخصصة في تقنيات الصحة الرقمية والمصنعة للخاتم الذكي "Oura Ring"، بهدف توظيف البيانات الحيوية المستمرة في دعم الكشف المبكر عن المخاطر الصحية، وتقديم رعاية صحية أكثر دقة وتخصيصاً على مستوى الفرد والمجتمع.

ويجسد التعاون تحولاً نوعياً في نموذج الرعاية الصحية في أبوظبي، عبر الانتقال من الاستجابة للمرض إلى استباقه والحد من مخاطره، من خلال دمج البيانات الصحية بالمؤشرات الحيوية اللحظية التي يتم تتبعها بشكل مستمر، بما يتيح فهماً أدق لتطور الحالات الصحية والتدخل في الوقت المناسب لتحسين النتائج الصحية بصورة ملموسة ومستدامة.

وتستند الشراكة إلى البنية التحتية المتقدمة للصحة العامة في أبوظبي، وما تمتلكه الإمارة من بيانات صحية متكاملة، مع دمجها بالرؤى اللحظية والمستمرة التي توفرها شركة "ŌURA" عبر المؤشرات الصحية الرئيسية، بما يسهم في بناء قاعدة متقدمة لفهم صحة المجتمع، وتحديد عوامل الخطورة، ودعم التحول نحو الرعاية الوقائية والشخصية قبل تطور المرض.

كما تعزز البيانات الصحية المتتابعة زمنياً المتوفرة في أبوظبي مكانتها منصةً رائدة لأبحاث صحة السكان، من خلال إتاحة فهم أعمق لكيفية ظهور وتطور الأمراض، ومنها السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، إلى جانب المخاطر المرتبطة بصحة الأم.

ويركز البرنامج في مرحلته الأولى على صحة المرأة، انطلاقاً من دورها المحوري في صحة الأسرة والمجتمع، حيث سيتم تطوير مسارات بحثية متقدمة في مجالات الصحة قبل الحمل والرعاية خلاله، بما يعزز الكشف المبكر عن المخاطر، ويدعم تحسين صحة الأمهات والرُضّع، ويحقق نتائج صحية أفضل على المدى الطويل.

ويمتد نطاق التعاون ليشمل دراسة المؤشرات المرتبطة بالأمراض القلبية والتمثيل الغذائي، مع توجه لتوسيع نطاق التطبيقات الناجحة ودمجها تدريجياً ضمن منظومة الرعاية الصحية في الإمارة، بما يرسخ نموذجاً متكاملاً للرعاية الوقائية القائمة على البيانات.

ويستند البرنامج إلى إطار حوكمة متكامل يضع حماية البيانات وخصوصية المستخدم في صميم أولوياته، من خلال اعتماد آليات واضحة للحصول على الموافقة، وضمان تخزين آمن ومتوافق مع الأنظمة المعتمدة وأفضل الممارسات العالمية، بما يعزز الاستخدام المسؤول للبيانات ويدعم تطوير حلول صحية دقيقة وقابلة للتطبيق.

ومن المقرر أن تركز المرحلة المقبلة على تصميم الدراسات التجريبية واستكمال الموافقات التنظيمية والأخلاقية، إلى جانب توليد أدلة علمية محلية تدعم التوسع التدريجي في تطبيق مخرجات البرنامج ودمجها ضمن المنظومة الصحية في أبوظبي.

وأكد معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، أن مستقبل الرعاية الصحية يرتكز على الفهم المستمر والآني لصحة الإنسان، مشيراً إلى أن أبوظبي نجحت في ترسيخ منظومة رعاية ذكية تدعم هذا التوجه من خلال دمج بيانات الأجهزة القابلة للارتداء ضمن الممارسات السريرية، وفق أطر حوكمة تضمن الخصوصية والاستخدام المسؤول للبيانات الصحية.

وأوضح أن الاستثمار في صحة المرأة يمثل أولوية إستراتيجية لما له من انعكاسات مباشرة على صحة الأسرة والمجتمع، مؤكداً التركيز على المجالات ذات الأثر الأكبر في تحسين النتائج الصحية وإحداث فرق ملموس ومستدام.

من جانبه، قال توم هيل، الرئيس التنفيذي لشركة "أورا"، إن أبوظبي تقدم نموذجاً عالمياً متقدماً في دمج الابتكار والوقاية ضمن منظومة الرعاية الصحية المستقبلية، مشيراً إلى أن الشراكة مع دائرة الصحة – أبوظبي ستسهم في تطوير نموذج للرعاية الوقائية قائم على البيانات والدقة العلمية وحماية الخصوصية.

وأضاف أن المبادرة تمثل خطوة محورية ضمن خطط الشركة التوسعية في المنطقة، وتعكس عمق الشراكة طويلة الأمد مع أبوظبي، لافتاً إلى أن التركيز يبدأ من صحة المرأة نظراً لدورها المحوري، مع العمل على تطوير نموذج قابل للتطبيق على المستوى العالمي.