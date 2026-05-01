مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات وتؤكد تضامنها الكامل معها

القاهرة في 8 مايو/وام/ أدانت مصر اليوم بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة وأسفرت عن وقوع عدد من الإصابات.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) أن استمرار وتكرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الإمارات وخرقا صريحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فضلا عن كونه تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة وتصعيدا مرفوضا يقوض كافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وإرساء دعائم الاستقرار في المنطقة.

وجددت في هذا الصدد تضامن مصر الكامل مع الإمارات ودعمها لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها.