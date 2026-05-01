السعودية تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على المنشآت المدنية والاقتصادية في الإمارات

الرياض في 8 مايو/وام/ أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاستهداف الإيراني -عبر صواريخ وطائرات مسيرة- لمنشآت مدنية واقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وناقلة تابعة لشركة إماراتية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها .

ودعت إيران إلى وقف هذه الاعتداءات والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واحترام مبادئ حسن الجوار.