بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة تحتفل بـ"يوم أوروبا"

أبوظبي في 8 مايو /وام/ أقامت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، مساء اليوم، حفل استقبال بمناسبة "يوم أوروبا"، بحضور سعادة فيصل عيسى لطفي، وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون القنصلية، وسعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب رئيس مجلس الإدارة الدولي لمركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف.

وحضر الحفل، الذي أقامته سعادة لوسي بيرجير، سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

وأكدت سعادة لوسي بيرجير، في كلمة لها خلال الحفل، عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية المتينة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، وما تشهده من نمو وتطور في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تعد شريكاً محورياً للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن العلاقات الإماراتية الأوروبية تواصل نموها في ظل الرؤية المشتركة القائمة على الحوار والانفتاح والشراكة والتعاون البناء.