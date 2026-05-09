البرازيلي "نيفيس" بطلاً للنزال الرئيسي بالنسخة الـ 70 من"محاربي الإمارات"

أبوظبي في 9 مايو/وام/ تُوج البرازيلي إدواردو نيفيس بطلاً للنزال الرئيسي للنسخة الـ 70 من بطولة "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة، التي انطلقت الليلة في "سبيس أرينا 42" بشاطئ الراحة، بمشاركة 42 مقاتلاً ومقاتلة من مختلف دول العالم.

جاء تتويج نيفيس بعد فوزه على المغربي بدر مدكوري في منافسات الوزن الثقيل إذ حسم النزال بالإخضاع في الجولة الثانية.

حضر منافسات البطولة الشيخ عيسى بن سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، وسعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة "بالمز الرياضية" رئيس اللجنة المنظمة، والبريطاني كريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة.