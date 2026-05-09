"لانس" يفوز على "نانت" في الدوري الفرنسي

باريس في 9 مايو /وام/ فاز فريق "لانس" على ضيفه "نانت" 1-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة في افتتاح الجولة الـ 33 لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم ، و بذلك ضمن "لانس" التأهل إلى دوري الأبطال الأوروبي الموسم المقبل،أما "نانت" فهبط رسميا إلى الدرجة الثانية .

وبهذا الفوز رفع لانس رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني، أما نانت تجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز السابع عشر، ليهبط من دوري الأضواء.

وستستكمل مباريات الجولة يوم الأحد بمباريات متز مع لوريان، ولوهافر مع مرسيليا، وموناكو مع ليل، وأوكسير مع نيس، ورين مع باريس أف سي، وأنجيه مع ستراسبورج، وتولوز مع ليون.

