رئيس الوزراء القطري يبحث مع نائب الرئيس الأمريكي تطورات المنطقة

و اشنطن في 9 مايو /وام/ بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ،يوم الجمعة ،في واشنطن مع نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جي دي فانس آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

و بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا" جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والوساطة الباكستانية الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاجتماع عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار ويفضي للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

-خلا-