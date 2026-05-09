ترامب يعلن وقفا لإطلاق النار 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا

واشنطن في 9 مايو /وام/ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،يوم الجمعة، التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بين روسيا وأوكرانيا يشمل تعليق جميع العمليات القتالية وتبادل ألف أسير من كل جانب.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيل" للتواصل الاجتماعي "يسرني أن أعلن أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام 9 و10 و11 مايو".

وأضاف أن هذه الفترة ستشهد الاحتفال في روسيا بيوم النصر وكذلك في أوكرانيا أيضا لأنهم كانوا أيضا جزءا كبيرا وعنصرا مهما في الحرب العالمية الثانية.

وأعرب ترامب عن أمله في أن يكون هذا التوقف عن القتال وتبادل الأسرى بداية النهاية لحرب طويلة جدا ودامية وشديدة.

