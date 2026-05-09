مقتل 5 مسلحين بإقليم "خيبر بختونخوا" في باكستان

اسلام آباد في 9 مايو /وام/ لقي 5 مسلحين على الأقل حتفهم في اشتباكين منفصلين بإقليم "خيبر بختونخوا" المتاخم لأفغانستان شمال باكستان.

وذكرت إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني في بيان يوم الجمعة، أن قوات الأمن نفذت عملية استخباراتية في منطقة "تانك" بالإقليم المذكور بناء على معلومات تفيد بوجود مسلحين حيث تمكنت من تحديد موقعهم بدقة، وبعد تبادل كثيف لإطلاق النار لقي أربعة من المسلحين مصرعهم.

كما نفذت قوات الأمن عملية استخباراتية أخرى في منطقة "ديرا إسماعيل خان" أسفرت عن تحييد مسلح واحد في حين تم ضبط أسلحة وذخائر.

-خلا-