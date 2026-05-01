قرعة كأس آسيا 2027 تضع منتخبنا الوطني في المجموعة الخامسة مع كوريا الجنوبية وفيتنام و"لبنان أو اليمن"

الرياض في 9 مايو / وام / أوقعت قرعة بطولة كأس آسيا 2027 لكرة القدم منتخبنا الوطني في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وفيتنام ولبنان أو اليمن، حيث ستتحدد هوية المنتخب المتأهل منهما في شهر يونيو المقبل، وذلك ضمن مراسم القرعة التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم بمدينة الدرعية للبطولة المقرر أن تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027 بمشاركة 24 منتخبا.

وأسفرت نتائج القرعة عن توزيع بقية المنتخبات المشاركة على المجموعات الأخرى، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية والكويت وعمان وفلسطين، بينما شهدت المجموعة الثانية وجود منتخبات أوزبكستان والبحرين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والأردن.

أما المجموعة الثالثة فضمت منتخبات إيران وسوريا وقيرغيزستان والصين، في حين ضمت المجموعة الرابعة منتخبات أستراليا وطاجيكستان والعراق وسنغافورة، فيما جاءت منتخبات اليابان وقطر وتايلاند وإندونيسيا ضمن المجموعة السادسة.