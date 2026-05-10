ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الغرير وبن حريز

رأس الخيمة في 10 مايو/ وام / حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه عامر عبد الله الغرير بمناسبة زفاف نجله أحمد، إلى كريمة حريز المر بن حريز في قاعة الشيخ مكتوم بمركز دبي التجاري العالمي.

وقدّم سموه التهنئة، للعروسين، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة.

رافق سموه الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.