ارتفاع التجارة الخارجية للصين بنسبة 14.2% في أبريل

بكين في 10 مايو /وام/ أفادت الهيئة العامة للجمارك في الصين أمس السبت، بأن التجارة الخارجية المقومة باليوان للبلاد ارتفعت في أبريل الماضي بنسبة 14.2% على أساس سنوي.

وبحسب بيانات الهيئة وصل اجمالي قيمة واردات وصادرات السلع إلى 4.38 تريليون يوان (نحو 639.4 مليار دولار) في الشهر الماضي.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 9.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 2.48 تريليون يوان، بينما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 20.6% لتصل إلى 1.9 تريليون يوان.

وبلغت التجارة الخارجية للصين، خلال الأشهر الأربعة الأولى، 16.23 تريليون يوان، بزيادة نسبتها 14.9% على أساس سنوي.

