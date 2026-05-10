"الصحة العالمية" تقلل من مخاطر تفشي فيروس "هانتا"

جنيف في 10 مايو /وام/ حذرت منظمة الصحة العالمية من المبالغة في تقدير مخاطر فيروس "هانتا"، مؤكدة أن الفيروس لا يشكل بداية جائحة عالمية.

وقالت القائمة بأعمال مديرة قسم التأهب والوقاية من الأوبئة والجوائح في المنظمة، ماريا فان كيركوف، إن فيروس "هانتا" لا ينتشر بالطريقة نفسها التي انتشر بها فيروس كورونا، مشددة على أن معظم أنواع الفيروس لا تنتقل بين البشر.

وأضافت أن مستوى الخطر على السكان حول العالم لا يزال منخفضًا، وكذلك بالنسبة لسكان جزر الكناري، حيث ترسو السفينة السياحية التي سجلت عليها الإصابات.

وأوضحت المنظمة أن الخطر يظل محصورًا بدرجة كبيرة داخل السفينة، بسبب طبيعة الفيروس المحدودة الانتشار، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية شملت عزل الركاب، وتعقيم السفينة، وعزل أي حالة تظهر عليها الأعراض.

وسجلت المنظمة حتى الآن ثماني حالات مرتبطة بالسفينة، بينها ثلاث وفيات، فيما تم تأكيد إصابة خمس حالات بفيروس "هانتا"، بينما لا تزال ثلاث حالات قيد الاشتباه.

