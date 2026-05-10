الشرطة الباكستانية: 12 قتيلا في تفجير نقطة تفتيش شمال غرب البلاد

إسلام أباد في 10 مايو /وام/ ارتفعت حصيلة الهجوم الذي استهدف نقطة للشرطة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان إلى 12 قتيلا من الشرطة وإصابة 8 آخرين.

وأوضحت الشرطة اليوم، أن الهجوم وقع ليلة السبت في منطقة بنّو القريبة من الحدود الأفغانية، حيث فجّر انتحاري سيارة محمّلة بكميات كبيرة من المتفجرات بالقرب من نقطة التفتيش، ما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل ووقوع العشرات تحت الأنقاض.

وأضافت أن اشتباكات اندلعت مباشرة بعد التفجير بين المسلحين وقوات الأمن، استمرت لأكثر من ساعتين، واستخدم خلالها المهاجمون أسلحة رشاشة وطائرات مسيّرة.

من جهته، أفاد مسؤول في إدارة الطوارئ بأن حالة الاستنفار القصوى أُعلنت في جميع مستشفيات المنطقة، وتم نقل الجرحى إلى وحدات العناية المركزة، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى بسبب خطورة بعض الإصابات.

ولم تتبنَّ أي جهة مسؤولية الهجوم حتى الآن، إلا أن مراقبين رجحوا أن يكون تنظيم حركة طالبان الباكستانية أو جماعات متحالفة معه وراء العملية، في ظل تصاعد الهجمات على قوات الأمن بالمنطقة الحدودية خلال الأسابيع الأخيرة.

