أمين الجامعة العربية يدين استهداف الكويت والإمارات والمياه الإقليمية لقطر ويؤكد تضامنه مع البحرين

القاهرة في 11 مايو /وام/ دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بشدة ،يوم الأحد، الاعتداءات السافرة التي استهدفت دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة والمياه الإقليمية لدولة قطر معتبرا أنها تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي.

وأكد أبو الغيط في بيان التضامن الكامل مع مملكة البحرين في مواجهة المخططات التخريبية التي تستهدف أمنها واستقرارها وذلك عقب إعلان السلطات البحرينية القبض على 41 شخصا على صلة بجهات أجنبية حاولوا تقويض أمن المملكة.

وأعرب عن رفضه المطلق لهذا "التصعيد غير المبرر" محذرا من أنه قد يؤدي إلى تقويض جهود الوساطة الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب سلميا.

وحذر من أن التمادي في مثل هذه التصرفات العدوانية قد يزج المنطقة نحو مزيد من الفوضى مؤكدا تضامن الجامعة العربية الكامل مع الدول الخليجية المتضررة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها على أراضيها ومياهها.

