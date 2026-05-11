"باريس سان جيرمان "على أعتاب الفوز بالدوري الفرنسي

باريس في 11 مايو /وام/ فاز فريق باريس سان جيرمان 1-0 على ضيفه بريست يوم الأحد، ليضمن عمليا تحقيق لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة لقدم.

وبهذا الفوز رفع سان جيرمان رصيده إلى 73 نقطة مع تبقي مباراتين على نهاية ‌الدوري، ⁠متقدما بست نقاط على لانس صاحب ‌المركز الثاني، الذي يتبقى له ⁠مباراتان أيضا، لكن حامل ​اللقب يمتلك ⁠فارق أهداف أفضل بكثير، حيث يحتاج باريس سان جيرمان ⁠إلى نقطة واحدة من مباراته المقبلة أمام ⁠لانس يوم الأربعاء، ليحسم اللقب رسميا.

وفي مباراة ​أخرى، استفاد ليل من هدف عكسي سجله ​دينيس زكريا في مرمى فريقه، ليفوز 1-0 على موناكو ويتقدم إلى المركز الثالث، مما يضعه على الطريق ​نحو التأهل إلى دوري ⁠أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

