"باريس سان جيرمان "على أعتاب الفوز بالدوري الفرنسي

باريس في 11 مايو /وام/ فاز فريق باريس سان جيرمان 1-0 على ضيفه بريست يوم الأحد، ليضمن عمليا تحقيق لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة لقدم.
وبهذا الفوز رفع سان جيرمان رصيده إلى 73 نقطة مع تبقي مباراتين على نهاية الدوري، متقدما بست نقاط على لانس صاحب المركز الثاني، الذي يتبقى له مباراتان أيضا، لكن حامل اللقب يمتلك فارق أهداف أفضل بكثير، حيث يحتاج باريس سان جيرمان إلى نقطة واحدة من مباراته المقبلة أمام لانس يوم الأربعاء، ليحسم اللقب رسميا.
وفي مباراة أخرى، استفاد ليل من هدف عكسي سجله دينيس زكريا في مرمى فريقه، ليفوز 1-0 على موناكو ويتقدم إلى المركز الثالث، مما يضعه على الطريق نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
