الاتحادات الرياضية في الإمارات / استراتيجيات طموحة لتعزيز الإنجازات الدولية (3)

أبوظبي في 11 مايو /وام/ تواصل الاتحادات الرياضية في دولة الإمارات تنفيذ خططها التطويرية الطموحة، الهادفة إلى تعزيز الحضور الإماراتي في مختلف المحافل القارية والدولية، من خلال الاستثمار في المواهب، ورفع كفاءة المنتخبات الوطنية، وتبني برامج إعداد متطورة تتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

وتستعرض وكالة أنباء الإمارات" وام"، في سلسلة من التقارير الأسبوعية مجالات تطوير الأداء في الاتحادات الرياضية، لدعم اكتشاف المواهب، وصناعة الأبطال، ومضاعفة الإنجازات الإقليمية والقارية والعالمية.

وفي هذا الإطار، يبرز اتحاد الإمارات للتايكواندو كأحد الاتحادات التي تعمل وفق رؤية تطويرية متكاملة، تقوم على إعداد جيل جديد من اللاعبين واللاعبات القادرين على المنافسة في أكبر البطولات القارية والدولية، من خلال برامج اكتشاف المواهب، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تحليل الأداء، ورفع الكفاءة الفنية والبدنية للعناصر الواعدة في مختلف المراحل السنية.

ويواصل الاتحاد متابعة مخرجات النسخة الأولى من برنامج إعداد المواهب داخلياً وخارجياً، عبر توفير بيئة تدريبية متقدمة، وإتاحة فرص الاحتكاك المستمر في البطولات الدولية، بما يسهم في تسريع عملية التطور الفني، وصقل الخبرات، وتهيئة اللاعبين للوصول إلى منصات التتويج.

واعتمد الاتحاد سياسة تطوير شاملة تستهدف رفع قدرات اللاعبين واللاعبات من خلال المشاركة المنتظمة في البطولات القارية والدولية، مع التركيز على أن يكون التنافس على الألقاب هدفا رئيسيا في جميع المشاركات الخارجية.

وأكد سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس الاتحاد، أن منظومة العمل ترتكز على سياسة طويلة الأمد لتأسيس أجيال من الأبطال، وبناء جسور قوية مع إدارات الأندية عبر التنسيق المستمر، بما يسهم في دعم المنتخبات الوطنية بالعناصر القادرة على خوض التحديات القارية والدولية بكفاءة عالية.

وأشار إلى أهمية المشاركة المرتقبة في بطولة آسيا بجمهورية منغوليا خلال الفترة من 21 إلى 24 مايو الجاري، باعتبارها محطة مهمة في سباق التأهل إلى دورة الألعاب الآسيوية الـ 20 التي تستضيفها اليابان في شهري سبتمبر وأكتوبر 2026.

من جانبه، يواصل اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية تنفيذ برامجه التطويرية الرامية إلى الارتقاء بمستويات اللاعبين، وتحقيق نتائج قوية في البطولات الخارجية، من خلال التركيز على اكتشاف المواهب الواعدة، وتوسيع قاعدة الممارسة، وتطبيق برامج استراتيجية متخصصة لرفع مستوى التنافسية الفنية.

ويعمل الاتحاد على تطوير منظومة الإعداد الحديثة، عبر تنظيم المعسكرات الخارجية، والاستفادة من الخبرات الدولية، وإعداد اللاعبين وفق برامج علمية متقدمة تتناسب مع متطلبات المنافسة العالمية، إلى جانب تعزيز حضور الفئات السنية في مختلف البطولات المحلية والقارية.

ويستعد الاتحاد للمشاركة في عدد من الاستحقاقات المهمة خلال العام الجاري، أبرزها دورة الألعاب الآسيوية في اليابان، وبطولة العالم للدراجات في كندا، بالإضافة إلى أولمبياد الشباب في داكار.

وقال منصور بوعصيبة، رئيس الاتحاد، إن المشاركات الخارجية تمثل أولوية في أجندة الاتحاد، لما توفره من فرص مهمة لإظهار التطور الفني للمنتخبات الوطنية، وتعزيز القدرة على المنافسة على المراكز الأولى.

وأضاف أن الاتحاد يركز على إقامة معسكرات خارجية في أوروبا اعتباراً من الصيف المقبل، ضمن برنامج الإعداد للبطولة الآسيوية وأولمبياد داكار، إلى جانب التعاون مع وزارة الرياضة ولجنة دعم المواهب لاكتشاف العناصر الواعدة، وصقل قدراتها وفق أحدث الأساليب التدريبية.

وفي ذات السياق، يواصل اتحاد الإمارات لكرة اليد تنفيذ استراتيجية تطوير شاملة تستهدف بناء منتخبات وطنية قوية قادرة على المنافسة، عبر التركيز على تطوير المراحل السنية، وتوسيع قاعدة اللاعبين، ورفع مستوى المسابقات المحلية بما يسهم في إعداد جيل جديد من المواهب.

ويولي الاتحاد اهتماماً كبيراً ببرامج الإعداد والمعسكرات الخارجية، إلى جانب منح الفرصة للعناصر الشابة لاكتساب الخبرات من خلال المشاركة في البطولات الإقليمية والقارية، بما يعزز جاهزيتها للاستحقاقات المقبلة.

وأوضح سعادة المهندس سعود إبراهيم صالح، رئيس الاتحاد، أن العمل مستمر لتطوير فرق المراحل السنية في مختلف الأندية، وزيادة أعداد اللاعبين، بما ينعكس على مستوى وعدد المسابقات خلال الموسم المقبل، مؤكداً الحرص على إعداد المنتخبات الوطنية بالشكل الأمثل عبر المعسكرات وبرامج الإعداد المتخصصة.

وأشار إلى أهمية منح الفرصة للاعبين الشباب للمشاركة مع المنتخب الوطني في دورة الألعاب الخليجية الرابعة المقررة في الدوحة خلال الشهر الجاري، باعتبارها محطة مهمة لاكتساب الخبرات وتعزيز جاهزية اللاعبين للاستحقاقات المقبلة.