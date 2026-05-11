فوز "هايدنهايم" و "هامبورج" و"يونيون " ضمن منافسات الدوري الألماني

برلين في 11 مايو /وام/ فاز فريق هايدنهايم على مضيفه كولن 3- 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الأحد في ختام مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

و بهذا الفوز تقدم هايدنهايم إلى المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة، أما كولن يحتل المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة.

وفي مباراة ثانية، فاز هامبورج، بنتيجة (3 - 2) على ضيفه فرايبورج ، و بذلك رفع هامبورج رصيده إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد فرايبورج عند 44 نقطة في المركز السابع.

وفي مباراة ثالثة، فاز يونيون برلين على مضيفه ماينز (3- 1)، رافعا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني عشر، متأخرا بفارق نقطة يتيمة عن ماينز العاشر.

