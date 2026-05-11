بنجلاديش تعلن وفاة 344 طفلا بسبب تفشي مرض الحصبة

دكا في 11 مايو/وام/ أعلنت السلطات الصحية في بنجلاديش، يوم الأحد، وفاة 344 طفلًا منذ بدء تفشي مرض الحصبة بالبلاد في مارس الماضي، مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات.

وذكرت المديرية العامة للخدمات الصحية الحكومية أن 11 طفلًا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين المنتهية صباح الأحد، وقد تأكدت إصابة أربعة منهم بالحصبة، فيما توفي السبعة الآخرون بعد ظهور أعراض المرض عليهم.

وأوضحت المديرية أن من بين إجمالي الأطفال المتوفين منذ 15 مارس، تأكدت إصابة 65 طفلًا بالحصبة، بينما توفي الباقون بعد ظهور الأعراض المرتبطة بالمرض.

وأشارت إلى تسجيل 282 إصابة جديدة بالحصبة بين الأطفال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى نقل 1278 طفلًا ظهرت عليهم أعراض المرض إلى المستشفيات خلال الفترة نفسها.

ويُعدّ مرض الحصبة من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى، إلا أنه قابل للوقاية من خلال اللقاحات. وتشمل أعراضه ارتفاع درجة الحرارة، والسعال، واحمرار العينين، وظهور طفح جلدي.

