فوز الوصل والنصر في دوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 11 مايو/وام/ فاز الوصل على الجزيرة 2-1 اليوم في استاد محمد بن زايد، ضمن مواجهات الجولة الـ 25 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع الوصل رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد الجزيرة عند 41 نقطة في المركز الرابع.

فيما فاز النصر على كلباء 2-1 في استاد آل مكتوم ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد كلباء عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي استاد صقر بن محمد القاسمي تعادل خورفكان مع الوحدة 1-1، ليرفع رصيده إلى27 نقطة في المركز الثامن، والوحدة إلى 40 نقطة في المركز الخامس.