نادي الفجيرة العلمي يطلق مبادرة "فكرة" لترسيخ الابتكار الأسري

الفجيرة في 13 مايو / وام / أطلق نادي الفجيرة العلمي مبادرة "فكرة" المجتمعية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع داخل الأسرة الإماراتية، وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع واقعية تسهم في بناء مستقبل مستدام.

تتضمن المبادرة طرح جائزة خاصة تحت اسم "الأسرة المثالية الداعمة للابتكار"، لتكريم الأسر التي تسهم في تنمية التفكير العلمي لدى أبنائها وتوفر لهم بيئة محفزة للتجربة والتعلم.

وتسعى المبادرة إلى توفير منصة علمية لاحتضان الأفكار التطويرية وتمكين أصحابها من مختلف فئات المجتمع، معتمدة على خمسة محاور رئيسية تبدأ بالإلهام والمشاركة، مروراً بالتطوير والتقييم وفق معايير علمية، وصولاً إلى مرحلة التكريم.

وفي هذا السياق، دعت اللجنة المنظمة أفراد المجتمع لتقديم مشاريعهم الابتكارية والمساهمة في بناء مستقبل إمارة الفجيرة، مؤكدة أن الأسرة تمثل البيئة الأولى لاكتشاف المواهب وتنمية الطاقات الوطنية الشابة بما ينسجم مع توجهات الدولة، واختتمت رسالتها بشعار يعكس هذه الرؤية "ابدأ من بيتك.. وغيّر العالم بفكرتك".