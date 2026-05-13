إنقاذ 10 أشخاص تحطمت طائرتهم قبالة سواحل فلوريدا

و اشنطن في 13 مايو/ وام/ تم إنقاذ 10 أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة تحطمت ،يوم الثلاثاء، في المياه التابعة لجزر البهاما على بعد نحو 80 ميلا بحريا قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت هيئة التحقيق في حوادث الطيران في البهاما، ان قائد الطائرة وهي من طراز "بيتشكرافت 300 كينج إير" ذات

المحرك التوربيني أعلن حالة طوارئ قبل أن ينقطع الاتصال بالطائرة لاحقا.

وشاركت قوات خفر السواحل الأمريكية وعدة جهات من بهاما في عمليات البحث ، وتم نقل الركاب الذين تم إنقاذهم الى المستشفى لإجراء فحوصات طبية. ولا تزال أسباب تحطم الطائرة غير معروفة.

