"ساوثامبتون" يواجه "هال" بنهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز

لندن في 13 مايو /وام/ تأهل فريق "ساوثامبتون" إلى المباراة النهائية للملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه "ميدلسبره" بهدفين مقابل هدف، في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب ساينت ماري، ضمن منافسات نصف نهائي الملحق.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب ميدلسبره قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

بهذا الفوز، يواجه "ساوثامبتون" فريق "هال سيتي" في المباراة النهائية المقررة في 23 مايو الجاري على ملعب ويمبلي، في لقاء سيحدد الفريق الصاعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

