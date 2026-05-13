1.2 تريليون دولار التكلفة التقديرية لـ "القبة الذهبية" الأمريكية

واشنطن في 13 مايو/وام/ قدرت تكلفة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنشر أسلحة في الفضاء، والتي يروج لها باعتبارها برنامج دفاع صاروخي باسم "القبة الذهبية لأمريكا"، بنحو 1.2 تريليون دولار على مدى 20 عاما، وفق تحليل جديد صادر عن مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي.

ووصف تقرير مكتب الميزانية ، الذي نشر الثلاثاء، التحليل بأنه "نهج توضيحي" وليس تقديرا لمقترح محدد تقدمت به الإدارة الأمريكية.

وكان ترامب أمر بإنشاء النظام الدفاعي المستقبلي عبر أمر تنفيذي خلال الأسبوع الأول من ولايته، قائلا حينها إنه يتوقع أن يصبح النظام "جاهزا للعمل بالكامل قبل نهاية ولايتي"، في يناير2029.

وأوضح تقرير مكتب الميزانية أن تقدير التكلفة يواجه صعوبة بسبب نقص التفاصيل المقدمة من وزارة الدفاع الأمريكية بشأن طبيعة الأنظمة التي سيتم نشرها وعددها، ما يجعل من المستحيل تقدير التكلفة طويلة الأجل بدقة لمشروع "القبة الذهبية".

