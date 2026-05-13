ارتفاع التبادل التجاري بين فنزويلا والولايات المتحدة 23%

واشنطن في 13 مايو / وام/ ارتفع حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وفنزويلا بنسبة 22.7 % في الربع الأول من العام، مدفوعا بصادرات النفط الخام الفنزويلية بعد استئناف العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين.

وأعلنت غرفة التجارة والصناعة الفنزويلية-الأميركية أن التجارة الثنائية بلغت3.29 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 2.68 مليار دولار للفترة نفسها من العام 2025.

وبلغت الصادرات الفنزويلية الإجمالية إلى الولايات المتحدة 1.8 مليار دولار، تمثل مبيعات النفط الخام 96.5% منها، وفقا للأرقام التي أصدرتها لجنة التجارة الدولية الأميركية.

