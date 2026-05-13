تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع النفط

عواصم في 13 مايو/وام/ تراجعت أسعار الذهب في تعاملات ، يوم الثلاثاء، فيما واصلت أسعار النفط الارتفاع .

وتراجع سعر الذهب بمقدار 41.8 دولار أي بنسبة 0.88% إلى 4686.90 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل، في حين تراجع سعر الفضة بمقدار0.279 دولار أي بنسبة 0.33% إلى 85.375 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل.

وارتفعت أسعار النفط عند التسوية للجلسة الثالثة على التوالي ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.56 دولارات بما يعادل 3.42% لتبلغ عند التسوية 107.77 دولارات للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.11 دولارات وبنسبة 4.19% إلى 102.18 دولار، وارتفع كلا الخامين بنحو ‌ثلاثة بالمئة .

