ارتفاع الطلب العالمي على السيارات الكهربائية للشهر الثاني

لندن في 13 مايو /وام ارتفع الطلب العالمي على السيارات الكهربائية للشهر الثاني على التوالي في أبريل ، إذ استمرت أسعار البنزين المرتفعة في إبعاد المشترين عن السيارات التي تعمل بالوقود.
وأشارت البيانات التي أوردتها شركة الاستشارات "بينشمارك مينيرال إنتليجنس" أن تسجيل السيارات الكهربائية الجديدة التي تعمل بالبطاريات والسيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن زاد بنسبة ستة بالمئة في أبريل عن الشهر نفسه من العام السابق ليصل إلى 1.6 مليون، وهو مؤشر على المبيعات، ومع ذلك فإن التسجيل تراجع تسعة بالمئة عن أعلى مستوى شهري قياسي سجله في مارس .
