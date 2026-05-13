ارتفاع الطلب العالمي على السيارات الكهربائية للشهر الثاني

لندن في 13 مايو /وام ⁠ارتفع الطلب العالمي على السيارات الكهربائية للشهر الثاني على التوالي في أبريل ، إذ استمرت ​أسعار البنزين المرتفعة في إبعاد المشترين عن السيارات التي تعمل بالوقود.

وأشارت البيانات التي أوردتها شركة الاستشارات "بينشمارك مينيرال إنتليجنس" ‌أن ⁠تسجيل السيارات الكهربائية الجديدة التي ‌تعمل بالبطاريات والسيارات الكهربائية ⁠الهجينة القابلة للشحن ​زاد ⁠بنسبة ستة بالمئة في أبريل ⁠عن الشهر نفسه من العام ⁠السابق ليصل إلى 1.6 مليون، وهو مؤشر على المبيعات، ⁠ومع ذلك ​فإن التسجيل ⁠تراجع تسعة بالمئة عن أعلى مستوى شهري قياسي سجله في مارس .

-خلا-