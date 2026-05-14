برنامج عجمان للتميز ينظم مختبر الابتكار لتعزيز العمل الحكومي وتحسين الخدمات المؤسسية

عجمان في 14 مايو/ وام/ استعرض مختبر الابتكار الذي نظمه برنامج عجمان للتميز الحكومي، تحت عنوان " المختبرات التشاركية "، محاور الابتكار الحكومي وممكنات دعمه، بجانب التعريف بإطار الابتكار الحكومي القائم على الرؤية الإستراتيجية وقياس الأثر.

وتضمن المختبر جلسات تفاعلية هدفت إلى تحليل الوضع الحالي وتوليد الأفكار والمقترحات التطويرية، وتقييمها وتحويلها إلى مبادرات ومشاريع قابلة للتنفيذ بما يسهم في تطوير العمل المؤسسي وتعزيز ثقافة الابتكار.

ويهدف المختبر، الذي شهد مشاركة واسعة من الجهات الحكومية في الإمارة، إلى تنمية مهارات المشاركين، وترسيخ مفاهيم التميز المؤسسي، وذلك ضمن جهود البرنامج في دعم الابتكار وتطوير الأداء الحكومي.

ولضمان شمولية المخرجات وتنوع الأفكار، اعتمد المختبر عدداً من المنهجيات التفاعلية التي ساهمت في تحليل المعطيات ودراسة فرص التحسين والتحديات المحتملة، إلى جانب تنظيم الأفكار وصياغتها ضمن مسارات عملية تدعم استدامة التطوير والتحسين المؤسسي.

​وشهد المختبر مشاركة فاعلة من موظفي الجهات الحكومية في الإمارة حيث سعوا إلى تحقيق نتائج ملموسة تشمل زيادة كفاءة الموارد البشرية، وتكامل البيانات بين الجهات، وتحسين عملية اتخاذ القرار القيادي بناءاً على تحليلات دقيقة.

واختتمت الجلسات بتطوير نماذج أولية للأفكار والمبادرات المقترحة، مع تحديد الفئات المستفيدة والقيمة المضافة لكل مبادرة، إلى جانب وضع مؤشرات قياس دقيقة لدعم المرحلة التجريبية وقياس مستوى النجاح والأثر المتوقع.

​ويُعد المختبر التشاركي بيئة تفاعلية تجمع الجهات المعنية والشركاء والخبراء للعمل بصورة تكاملية على مناقشة التحديات وتطوير حلول ومبادرات مبتكرة، بما يسهم في تحسين الخدمات ورفع كفاءة العمل المؤسسي، من خلال تبني منهجيات الابتكار والتفكير الإبداعي وتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

ويأتي هذا المختبر في إطار ترسيخ نهج العمل التشاركي وتعزيز ثقافة الابتكار المؤسسي، بما يسهم في تطوير الخدمات ورفع كفاءة العمل الحكومي، ودعم توجهات الإمارة نحو تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات التميز والابتكار الرقمي والاستدامة