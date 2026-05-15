البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة علي الزيدي

بغداد في 15 مايو /وام/ منح البرلمان العراقي الثقة للحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي ، رغم تقديمه تشكيلة غير مكتملة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن البرلمان وافق على 14 وزيراً طرحت أسماؤهم للتصويت ، وبقيت تسع وزارات شاغرة، أبرزها الداخلية والدفاع.

ومن المنتظر أن تضم حكومة الزيدي 23 وزيرا، لكن تشكيلتها لا تزال غير مكتملة في ظل تواصل المفاوضات بين الأحزاب السياسية الرئيسية بشأن العديد من الحقائب.

واحتفظ وزير الخارجية فؤاد حسين بالمنصب الذي كان يتولاه في الحكومة السابقة برئاسة محمد شيّاع السوداني، بينما عيّن باسم العبادي وزيرا للنفط .

