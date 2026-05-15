1.8 مليار دولار دعماً أمريكياً إضافياً لبرامج الإغاثة الأممية

واشنطن في 15 مايو /وام/ أعلنت الولايات المتحدة ،يوم الخميس، تقديم تمويل إنساني إضافي بقيمة 1.8 مليار دولار لدعم برامج مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان ان هذا الدعم يأتي في إطار اتفاق "إعادة الضبط الإنساني" الذي أطلقته واشنطن مع الأمم المتحدة أواخر العام الماضي بهدف تعزيز كفاءة وفعالية المساعدات الإنسانية الدولية.

وأضافت الوزارة أن التمويل الجديد يرفع إجمالي الدعم الأمريكي المخصص لبرامج الإصلاح والمساعدات الإنسانية التابعة للمكتب الأممي إلى 3.8 مليار دولار تشمل احتياجات 21 دولة وصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ الإنسانية.

وأكدت أن هذا التمويل الإضافي يعكس التزام الولايات المتحدة المستمر بدعم العمل الإنساني المنقذ للحياة مع مواصلة محاسبة المكتب على تحقيق نتائج ملموسة وتنفيذ الإصلاحات الموعودة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن التمويل الأمريكي يغطي حاليا صناديق وبرامج إغاثية في دول عدة ومناطق متضررة حول العالم ، مشددة على أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر مانح إنساني في العالم.

