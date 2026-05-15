كندا تكشف عن استراتيجيتها للطاقة النظيفة بتكلفة 730 مليار دولار

أوتاوا في 15 مايو/وام/ كشف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الخميس، عن استراتيجية جديدة للكهرباء النظيفة تهدف إلى مضاعفة شبكة الكهرباء في كندا بحلول عام 2050، وخفض تكاليف الطاقة لمعظم الأسر الكندية.

وذكر كارني خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أوتاوا، ان كندا تواجه تحديات متزايدة، تشمل الرسوم الجمركية الأميركية، وارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى تداعيات التغير المناخي، مؤكداً أن "العالم يتغير جذرياً، ما يتطلب حلولاً جديدة".

وتتضمن الخطة توسيع الاعتماد على مصادر متنوعة للطاقة، تشمل الطاقة المائية والنووية وطاقة الرياح والشمس، إلى جانب الغاز الطبيعي واحتجاز الكربون والطاقة الحرارية الأرضية.

ومن المتوقع أن تتجاوز تكلفة تنفيذ مشاريع البنية التحتية للطاقة تريليون دولار كندي (730 مليار دولار أميركي)، فيما أشار كارني إلى أن حجم المشروع وضيق الجدول الزمني يتطلبان نهجاً أكثر مرونة بعيداً عن القيود التقليدية.

