واشنطن تعلن اتفاق لبنان وإسرائيل على إطار تفاوضي وتمديد الهدنة 45 يوماً

نيويورك في 15 مايو/ وام / أعلنت الولايات المتحدة عن اختتام المحادثات بين حكومتي لبنان وإسرائيل والتي دارت على مدار يومين في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، وأسفرت عن التوصل الى إتفاق على إطار تفاوضي يهدف إلى التقدم نحو سلام دائم بين البلدين، يقوم على الاعتراف الكامل بسيادة كل طرف ووحدة أراضيه، وتعزيز الأمن على طول الحدود المشتركة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أصدرته الجمعة، إن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية حققت تقدماً مهما على المسار السياسي، على أن يتم استئنافها خلال يومي 2 و3 يونيو المقبل.

وأكد البيان اتفاق الجانبين على تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في 16 أبريل الماضي لمدة 45 يوماً إضافية، لإتاحة المجال أمام المسار الأمني لتحقيق تقدم ملموس في تحسين آليات الاتصال والتنسيق بين الجانبين.

وأضاف أن مباحثات المسار الأمني سيبدأ في مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في مايو الحالي، بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق والتواصل الأمني بين البلدين برعاية أمريكية.

كما أكد البيان إدراك الولايات المتحدة للتحديات التي تفرضها الهجمات المستمرة التي يشنها حزب الله ضد إسرائيل من دون موافقة أو تفويض من الحكومة اللبنانية، معتبرة هذه الهجمات بمثابة تقويض للعملية السياسية الجارية.

ورحبت الولايات المتحدة بالتزام حكومتي لبنان وإسرائيل بمواصلة العمل للتوصل إلى حل طويل الأمد رغم التحديات القائمة، مؤكدة استمرار دعمها للطرفين في المسارين السياسي والأمني خلال المرحلة المقبلة.

-نيو-سر-.