"القوس والسهم" يعتمد 82 لاعباً ولاعبة في بطولة الإمارات للمواهب

الفجيرة في 16 مايو/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم اعتماد مشاركة 82 لاعبا ولاعبة في بطولة الإمارات لاكتشاف المواهب داخل الصالات بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة على مدار يومي 16 و17 مايو الحالي.

وأكد الاتحاد اكتمال الإجراءات الفنية والتنظيمية كافة، لانطلاق المنافسات، وإغلاق باب التسجيل وسط إقبال كبير على المشاركة في الفئات المختلفة، واستيفاء كافة الشروط والمعايير الخاصة بالبطولة، بما يعزز نجاحها وتميزها.

وقال سالم محمد علي النقبي رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد، إن بطولة الإمارات لاكتشاف المواهب داخل الصالات ليست منافسة فقط، وإنما مشروع وطني يهدف لاحتضان المواهب، واستعراض المهارات، ضمن جهود الاتحاد وحرصه على توفير بيئة رياضية متكاملة، وإبراز إمكانات اللاعبين واللاعبات.