انطلاق فعاليات سباق زايد الخيري في بودابست

بودابست في 16 مايو/ وام/ أعلنت اللجنة العليا المنظمة لـ "سباق زايد الخيري" انطلاق فعالياته في "هاوس أوف ميوزيك" بالعاصمة المجرية بودابست، وسط أجواء احتفالية تجمع بين الثقافة والبعد الإنساني، تمهيدا لانطلاق السباق الرئيسي يوم الأحد في ساحة الأبطال الشهيرة لمسافات 3 و5 و10 كيلومترات.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المرافق في بودابست، بهدف تعزيز جسور التواصل الحضاري مع المجتمع المجري، شملت متحف الإثنوغرافيا، أحد أبرز المعالم الثقافية، للاطلاع على الإرث التراثي والتاريخي، إلى جانب زيارة مواقع السباق في فاروشليجيت لمتابعة جاهزية المسارات ومرافق الحدث.

كما زار الوفد قلعة بودا ىالتاريخية، أحد أهم المعالم الحضارية في المجر، في إطار حرصه على التعرّف إلى الإرث الثقافي والتاريخي للمدينة.

وأكد الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، أن هذه الزيارات تشكّل جزءًا أساسيًا من رسالة السباق، الذي يجسد رؤية دولة الإمارات في بناء جسور التواصل الإنساني والثقافي مع مختلف شعوب العالم، مشيرا إلى أن المشاركة لا تقتصر على الحدث الرياضي فحسب، بل تمتد إلى التفاعل الحضاري والثقافي.

وأضاف أن هذه الزيارات تعزز حضور السباق كمنصة عالمية تجمع بين الرياضة والثقافة والعمل الإنساني، وتسهم في ترسيخ قيم العطاء والتعاون الدولي، وترك أثر مستدام، إلى جانب فتح آفاق جديدة لشراكات تخدم المجتمعات حول العالم.

وأوضح أن البرنامج المتنوع يؤكد المكانة العالمية المرموقة لسباق زايد الخيري كنموذج عالمي يجمع بين البعدين الإنساني والثقافي، ويعكس القيم الإماراتية الأصيلة في نشر الخير وتعزيز التقارب بين الشعوب.